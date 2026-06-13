Министър Танева откри фабрика в Каварна
Земеделският министър Десислава Танева, заедно с Любов Георгиева - управител на "Електа 03" и кметът на Каварна Цонко Цонев официално откриха най-нова...
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Земеделският министър Десислава Танева, заедно с Любов Георгиева - управител на "Електа 03" и кметът на Каварна Цонко Цонев официално откриха най-нова...