Легенда на тениса обяви края
38-годишният италианец изигра последния си мач
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38-годишният италианец изигра последния си мач
Първата ни ракета не остави нищо на случайността
Най-добрият български тенисист Григор Димиторв отпадна във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс" на червени кортове в италианската столица Рим с...
Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби 6:7 (9) в първия сет срещу Фабио Фонини (Италия) във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс"...
Григор Димитров се класира за третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Монте Карло, след като се наложи над италианеца Фабио Фонини с 6:3, 6:4. 1...
Григор Димитров излезе на корта за своя мач от втория кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Монте Карло срещу Фабио Фонини. За двамата тенисисти това...
Фабио Фонини показа, че няма вкус. Тенисистът заряза красивата българка Светослава Симеонова, за да се хвърли в обятията на колежката си Флавия Пенет...