Яхта на прочут руски олигарх крие невиждано бижу
Огромната лодка на Сюлейман Керимов изненада САЩ
Следете всички новини, анализи и коментари за Фаберже. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Огромната лодка на Сюлейман Керимов изненада САЩ
В Русия болшевиките едва на претопяват колекцията 7 от уникалните творби на Фаберже още са в неизвестност "Фаберже" е една от най-емблематични руски...
Дами от династиите Ван Клийф и Гарние пристигат за Парижкия бал на 3 октомври Световни випове ще наддават в София за копия от бижута на Фаберже, изра...
Стара Загора. Деца от шест детски градини в Стара Загора участват в. Специално за кмета изработиха Декорирано великденско яйце, тип „Фаберже", пода...
Бургас. Реплика на едно от златните яйца на прочутия руски майстор Карл Фаберже ще подари на свой клиент бургаската механа "Къщатъ". Малкото бижу е и...