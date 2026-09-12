Всичко за Фаберже

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Кралят на яйцата

Кралят на яйцата

В Русия болшевиките едва на претопяват колекцията 7 от уникалните творби на Фаберже още са в неизвестност "Фаберже" е една от най-емблематични руски...

28 април | 16:00
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Механа дава яйце на Фаберже

Механа дава яйце на Фаберже

Бургас. Реплика на едно от златните яйца на прочутия руски майстор Карл Фаберже ще подари на свой клиент бургаската механа "Къщатъ". Малкото бижу е и...

01 май | 17:19
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