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Българка прави болиди във Ф1

Българка прави болиди във Ф1

Цвети от Белица влезе в екипа на Ейдриън Нюи Наше момиче стана инженер във Формула 1. 23-годишната Цветелина Мавродиева е първата българка, която зап...

05 август | 19:30
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