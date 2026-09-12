6 неща с които да впечатлим
Всички се стремим да бъдем запомнени по най-добрия възможен начин, особено когато срещаме някого за първи път. Понякога обаче именно това се превръща...
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Всички се стремим да бъдем запомнени по най-добрия възможен начин, особено когато срещаме някого за първи път. Понякога обаче именно това се превръща...
Любов и омраза без думи показа пърформансът "Je te haime" (в превод - "Мразя те - обичам те") пред публиката в пространството на НДК в събота вечер. Н...
Любовта е все по-рядко срещано състояние на духа, затова когато ви припламне искрата към някого, внимавайте - има правила на първата среща. Когато обе...
Проектът трябва да помогне на американците да преценят действията му