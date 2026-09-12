Още три месеца евтини кредити
Финансисти прогнозират увеличаване на заетостта в страната
Следете всички новини, анализи и коментари за Евтини Кредити. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Финансисти прогнозират увеличаване на заетостта в страната
Предприемачите до 29 години от Северозапада ще имат предимство Безработните младежи на възраст до 29 г., дълготрайно безработните и тези с ниско обра...
Финансовите институции ще оценяват проектите, които кандидатстват за евтини кредити Банки ще дават евтини кредити за бизнеса с близо 600 млн. евро от...
Предлагането на евтини заеми по ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" ще започне през втората половина на 2016 г. Кабинетът днес одобри спора...
Европарите за селата, които не успеем да разпределим през тази година, ще бъдат събрани в Гаранционен фонд. Това е идея на земеделското министерство,...