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Евстатиев остава в ареста

Евстатиев остава в ареста

Пловдивският окръжен съд отказа да измени мярката за неотклонение „Задържане под стража" на бившия кмет на Стрелча и Пазарджик Иван Евстатиев. Срещу...

18 февруари | 19:12
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