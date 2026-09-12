Евстатиев остава в ареста
Пловдивският окръжен съд отказа да измени мярката за неотклонение „Задържане под стража" на бившия кмет на Стрелча и Пазарджик Иван Евстатиев. Срещу...
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Пловдивският окръжен съд отказа да измени мярката за неотклонение „Задържане под стража" на бившия кмет на Стрелча и Пазарджик Иван Евстатиев. Срещу...
Мащабен протест подготвят жителите на Стрелча срещу Иван Евстатиев, ден преди поредното заседание на районния съд в Панагюрище, съобщава bTV. Бившият...
Контролните изследвания на Иван Евстатиев са много добри, съобщи д-р Дора Шопова пред "Пазарджишка Марица". Здравословното състояние на бившия кмет на...
Гледането на мярката на бившия кмет на Стрелча Иван Евстатиев бе отложена за 12 февруари, тъй като районната прокуратура на Пазарджик поиска да се нап...
Кметът на Стрелча Иван Евстатиев е в болница в Пазарджик, информира Нова телевизия. В деня на мярката, която се гледаше срещу него за изнасилването н...
Събрани са доказателства за повдигане на още две обвинения спрямо бившия кмет на Пазарджик и Стрелча - Иван Евстатиев, съобщи прокурорът по делото Дим...
Обвиненият в изнасилване бивш кмет Иван Евстатиев бе доведен с конвой на заседанието в Пловдивския окръжен съд, където днес ще бъде гледана мярката му...
Навярно сте чули новините за бившия кмет на Стрелча. Ако той е такъв, какъвто го описват днес, то защо много от онези, които жадуват да го линчуват,...
Имуществото на бившия кмет на Стрелча не отговаря на доходите му И данъчните проверяват бившия кмет на Стрелча Иван Евстатиев, който призна, че е пра...
Прокуратурата иска постоянен арест за бившия кмет на Стрелча Бившият кмет на Стрелча Иван Евстатиев призна, че е правил секс с 16-годишната ученичка,...
Пореден ден на бунт в Стрелча на съученици и близки на 16-годишната ученичка Ирина, която твърди, че е изнасилена от бившия кмет Иван Евстатиев. "С т...
Стрелча вдига митинги срещу бившия кмет, пишат до Цацаров за справедлив процес Тя му викала чичо Иван, била срамежлива и пълна отличничка Бившият км...
Взривяването на самолета над Синай е удар срещу Русия и Египет Американците изчакват силите да се пренаредят по "естествен начин", смята доц. Симеон...