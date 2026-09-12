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Brexit е като кутията на Пандора

Brexit е като кутията на Пандора

Независимо от изхода на вота Евросъюзът ще се промени драстично Много са поляризирани мненията относно оставането или излизането на Великобритания от...

23 юни | 6:40
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