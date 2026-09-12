Рюте си отива, иде ли Шенген?
Служебно правителство в Нидерландия ще се произнесе за членството ни
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Служебно правителство в Нидерландия ще се произнесе за членството ни
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