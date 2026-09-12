Всичко за Евросъюз

Следете всички новини, анализи и коментари за Евросъюз. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Бизнес Общество
Евросъюзът ще се разпадне

Евросъюзът ще се разпадне

Франция е на крачка от барикади по улиците, а Оланд е безсилен Плевнелиев удари дъното с нападките срещу Русия, казва бившият депутат от БСП Страхил...

19 ноември | 6:00
0 коментара
8293