По-добре е евросубсидиите да минават през банките
С използването на финансови инструменти направихме 1% икономии на капитала Бъдещето не е толкова в грантовете, колкото в програми като "Джеръми Кои...
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С използването на финансови инструменти направихме 1% икономии на капитала Бъдещето не е толкова в грантовете, колкото в програми като "Джеръми Кои...
Търсят 70 млн. лв. за възстановяване на акциза за гориво на тракторите
София. Разплащането на европейските субсидии за всички земеделски производители ще стане на два транша. "Ще се опитаме, ако се приеме актуализацията н...
Поне 20% от евросубсидиите за фермерите да бъдат дадени още тази година, въпреки че крайният срок е юни 2014 г. За това ще настоява земеделският минис...
13% обвързана подкрепа договорил земеделският министър за следващия програмен период