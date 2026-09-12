За месец: Стара Загора става Кан
"Златната липа" събира кинаджии от 16 държави Стара Загора отново става Кан. Европейското кино ще триумфира в града до 3 юни. От днес започна подгряв...
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"Златната липа" събира кинаджии от 16 държави Стара Загора отново става Кан. Европейското кино ще триумфира в града до 3 юни. От днес започна подгряв...
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