Радев: България иска да спаси парите по ПВУ, без да жертва реформите
Премиерът настоя европейското финансиране да носи реални ползи, а не да задълбочава разликите между държавите
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Премиерът настоя европейското финансиране да носи реални ползи, а не да задълбочава разликите между държавите
Днес започва сесия на Европейския парламент в Страсбург
На 26 ноември евродепутатите ще гласуват назначаването й
Тони Мърфи отбелязва съпричастността на председателя на Сметната палата към повишаването на публичната отчетност в България и ЕС
Голф игрища в други държави се декларират като пасища, разкрили от Европейската сметна палата
Стара Загора. Годишният доклад на Европейската сметна палата как всяка от страните-членки харчи европейските средства ще бъде представен на 5 ноември...