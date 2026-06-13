Градът на липите се включва в европейската нощ на литературата
Още 11 български града ще станат част от проекта, иницииран от културните институти и посолствата на страните-членки на ЕС у нас За първи път Градът...
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Още 11 български града ще станат част от проекта, иницииран от културните институти и посолствата на страните-членки на ЕС у нас За първи път Градът...