Емил Радев: Варна заслужено стана Европейска младежка столица 2017
Варна. "Изключително съм щастлив, че обединените усилията, които положиха младите хора, Община Варна, неправителствените организации и всички други, к...
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Варна. "Изключително съм щастлив, че обединените усилията, които положиха младите хора, Община Варна, неправителствените организации и всички други, к...
Варна. Варна победи в надпреварата за Европейска младежка столица през 2017 година. Това съобщи кметът на морската столица Иван Портних, след като се...
Най-големият български тенисист Григор Димитров официално подкрепи Варна в битката за Европейска младежка столица през 2017 г. В своята страница във Ф...
Варна. Варна е единственият български град, стигнал до финала в надпреварата за Европейска младежка столица през 2017 г. На 12-ти октомври, екипът, по...
Варна. От днес най-силно представилият се български пилот в Световния рали шампионат, Тодор Славов, е посланик на кандидатурата на родния си град Варн...