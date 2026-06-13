Тръмп: Французите щяха да говорят немски, ако не бяха САЩ
Американският президент възмутен от идеята за обща европейска армия
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Американският президент възмутен от идеята за обща европейска армия
Маргарита Ралчева Да се създаде обща армия на държавите от Европейския съюз, поиска председателят на Европейската комисия Жан Клод Юнкер. Аргументите...
Феликс Щайнер, Дойче веле Няма ли Юнкер в кабинета си поне една книга, посветена на европейската история? А ако все пак има, е добре да прочете глава...
Идеята за създаване на европейска армия не е нова. Още в началото на 50-те години се лансира създаването на европейска отбранителна общност, но това с...