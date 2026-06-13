Наша евродепутатка смая хората! Изчезват ни парите
Пренаписва се фшинансовата теория и наука през вековете
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Пренаписва се фшинансовата теория и наука през вековете
Това заяви гостуващата у нас София ин'т Велд
Евродепутатката от Прогресивния алинас на социалистите и демократите Моника Олмайер призова Европейската комисия да върне всички средства по европейск...
Евродепутатката Илияна Йотова се зарече да доведе свои колеги в ромския квартал на Видин „Нов път", за да видят как живеят хората в него. Заедно с лид...