"Дейли Телеграф": Еврочиновници харчат 103 млн. за хотели и купони
Имат специални кредитни карти за разходи при командировки Висши представители на ЕС са изхарчили за една година над 85 милиона британски лири (103 мл...
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Имат специални кредитни карти за разходи при командировки Висши представители на ЕС са изхарчили за една година над 85 милиона британски лири (103 мл...
Управляващите средствата от Брюксел ще се запознаят с проблемите на общините и бизнеса Еврочиновници ще ходят на стаж при кметове и браншови бизнес о...
Това най-ясно се вижда при страничните доходи на бившия френски правосъден министър Рашида Дати
Вицепремиерът Зинаида Златанова е помолила експертите по европроектите в Министерския съвет и в отделните ведомства да намалят на минимум отпуските си...
Брюксел. Служителите в щабквартирите на европейските институции в Брюксел и Люксембург провеждат днес серия от предупредителни протестни акции срещу п...