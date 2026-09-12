Втора фирма на Божков във фалит
Държавната комисия по хазарта иска от "Евробет" близо 75 млн. лв
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Държавната комисия по хазарта иска от "Евробет" близо 75 млн. лв
Ключов момент в историческото сътрудничество е разработването на непознати за България продукти Бързото и иновативно развитие на „Евробет" бе високо...
Комисията за защита на конкуренцията разреши ключовото парнтьорство между лидерът в числовите игри „Евробет" и водещата международна компания „Интрало...
В продължение на един месец Европа е футбол! И докато европейското първенство във Франция е в разгара си, фирма Евробет е подготвила допълнителни печа...
Парични печалби на стойност 1 621 803 лева бяха спечелени в тираж 496. През изминалата седмица Станимир Стайков от София взе 16 010 лева от числовата...
И тази седмица лидерът в числовите игри Евробет зарадва любителите на игрите на късмета. Парични печалби на стойност 1 524 775 лева бяха раздадени в т...
Почивните дни донесоха изключителен късмет за играчите в пунктовете на Евробет. 2 милиона лева бяха спечелени от игрите на Лотария България по време н...
Девет млади творци са първите отличени в програмата "Евробет-Талант". Със стилна церемония в Амфитеатъра в стария Созопол бяха представени четирима ф...
Компанията организатор на игри на късмета "Евробет" дава 2 билета за финала на "Маракана". Късметлията, който си ги спечели, все още не се е появил....