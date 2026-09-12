Антъни е седми на Евро 2019
Плувецът ни отново сред елита на 200 м бътерфлай
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Плувецът ни отново сред елита на 200 м бътерфлай
Антъни Иванов ще стартира за медал на 200 м бътерфлай
България вече има 13 отличия от шампионата в Букурещ
Гроздев е със сребро, а Генчев с бронз в Букурещ
Сърбия и Словения ще играят за златото
Националите паднаха на осминафинала с 1:3
Националите отстъпиха с 1:3, отиват на Словения в елиминациите
Франция удари националите с 3:0
Двубоят на лъвовете е от 21,45 часа, БНТ излъчва директно
Националите дадоха само 1 гейм на съперника
България с 2 от 2 победи, чака Португалия
Двубоят е от 18,15 ч, БНТ3 излъчва мача пряко
Националите сразиха на старта Гърция с 3:0
Националите играят с Гърция от 15,15 ч
Пранди викна по спешност Георги Петров
Националките паднаха на четвъртфинала в Анкара с 0:3
България би Азербайджан, излиза срещу Сърбия в сряда
Стойко Петрова не успя да мине полуфинала и остана трета
Националките завършиха трети в своята група
Станимира Петрова стигна до полуфиналите в петък