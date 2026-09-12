Роди се пазар със 170 млн. потребители
Русия, Казахстан и Беларус отвориха границите си за стоки, работна ръка и капиталиЕвразийският икономически съюз стана факт от 1 януари 2015 г. На 1...
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Русия, Казахстан и Беларус отвориха границите си за стоки, работна ръка и капиталиЕвразийският икономически съюз стана факт от 1 януари 2015 г. На 1...
Ще увеличим инвеститорите и ще вдигнем стандарта на живот Темиртай Избастин, посланик на Казахстан - Ваше превъзходителство, в Астана се подписа Дог...
Астана. Русия, Беларус и Казахстан подписаха днес исторически договор за създаването на Евразийския икономически съюз. Споразумението ще влезе в сила...