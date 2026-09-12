Адреналинката Ени с голям успех в САЩ
В края на лятото тя се върна в София, за да види близките и приятелите си
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В края на лятото тя се върна в София, за да види близките и приятелите си
Актрисата Евгения Радилова, която от години работи в Ню Йорк, спазва традицията до най-малкия детайл. Ени се омъжи наскоро и често смайва съпруга си Д...
В немия филм Евгения Радилова е касиерка в супермаркет
Актрисата ще работи с холивудската легенда по сценарий, писан от нейна приятелка