ДАЗД с нов председател
Ева Жечева, архив
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Ева Жечева, архив
В София ще се обсъжда новата европейска стратегия за правата на децата Превръщането на интернет в безопасно място за малките е приоритет, казва Ева Ж...
Гледаните от баба малчугани често са агресивни и не ходят на училище, казва Ева Жечева
Велико Търново. 1550 деца с увреждания трябва да намерят нов дом и семейство и да бъдат изведени от специализираните институции, съобщи Ева Жечева, пр...
София. Децата са били бити от възпитателите в интерната в Стралджа, а освен това е имало „изключително брутално" насилие между децата, заяви в ефира н...
София. Социално-педагогическия интернат в гр. Стралджа да бъде затворен заради системно насилие над децата. Това препоръчва председателят на Държавнат...
София. "В момента децата в институции са към 5600, като те са настанени в 30 дома за медико-социални грижи от 0-3 години, в 24 дома за деца с уврежд...
Жечева иска нова политика за закрилата на детето
Детски според нуждите, предлага Агенцията за закрила на хлапета