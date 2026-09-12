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Празничното веселие Олелийня е събор на целия габровски регион
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Празничното веселие Олелийня е събор на целия габровски регион
Габрово. Билкари от цялата страна се събират Етъра край Габрово за да покажат силата на лековитите треви от балкана и полето. Етнографският комплекс щ...
Габрово. Най-дълбоко пазените мъжки тайни, свързани със суетата на силният пол, ще бъдат разкрити в изложба в архитектурно етнографският комплекс Е...
Габрово. Програмата на 11-ти Международен панаир на народните занаяти, който ще се проведе на 6, 7 и 8 септември в Етъра, е наситена със събития и мер...
Габрово. Комплекс Етъра ще бъде домакин на 24 и 25 август на Фолклорния фестивал „Сватбата-единство и многообразие". Това каза Петя Бонева от отдел „В...