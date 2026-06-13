Отговорен съм за етническия мир
Ако ДПС не ни бяха подкрепили нямаше да има правителство "Аз съм по-внимателен в етническия проблем, който цъка в България със страшна сила. За разли...
Следете всички новини, анализи и коментари за Етнически Проблем. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ако ДПС не ни бяха подкрепили нямаше да има правителство "Аз съм по-внимателен в етническия проблем, който цъка в България със страшна сила. За разли...