Петър Илиев: Слуховете за уволнението ми са силно преувеличени
Етичната комисия не е органът, който има право да се произнася със становище по казуса, каза юристът
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Етичната комисия не е органът, който има право да се произнася със становище по казуса, каза юристът
Ректорът предлага отстраняването му от Алма матер
Даде го на Етичната комисия за обида на лекарското съсловие
Гласуването за наследник на Сотир Цацаров ще е на 24 октомври
Това е един от последните етапи от процедурата по избор на прокурор № 1
Той сам е пожелал новата етична комисия да провери обвиненията срещу него
След Цацаров и Етичната комисия в парламента подхвана Методиев Профучал край стоппалка и заплашвал да ги направи цивилни Бабаитско поведение спрямо...
Лична преценка е мотивът за оставката на досегашния оглавяващ Етичната комисия към ВСС Ясен Тодоров. Това обясни самият той в ефира на Bulgaria ON AIR...
Председателят на Етичната комисия към Съвета на ректорите в Република България проф. д-р инж. Димитър Димитров изпрати писмо с призив до министър-пред...
Етичната комисия към Висшия съдебен съвет се отказа да извършва проверка на шефа на Върховния касационен съд Лозан Панов. Сигнал срещу Панов бе подаде...
Съдийките Румяна Ченалова и Владимира Янева са извикани пред Етичната комисия на Висшия съдебен съвет. Причината - изтеклите разговори между тях, в ко...
Българският медиен съюз вече има Етична комисия. Годишното общо събрание на БМС одобри състава на новото звено на 24 октомври. Етичната комисия е приз...
Мишел Пьотит, който бе председател на етичната комисия към ЕК, подаде оставка. На негово място бе назначен Николаус ван дер Пас, съобщава бТВ. Срещу...
Депутатите решават да дадат ли на етичната комисия скандала със Сидеров
София. „Етичната комисия към ВСС ще внесе предложения за налагане на дисциплинарни наказания за Камен Ситнилски - член на ВСС, Емил Христов - апелатив...