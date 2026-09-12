Съдия Йонко Грозев става пример за провал на ЕСПЧ
Кариерното издигане на съдията се използва от заинтересовани кръгове
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Кариерното издигане на съдията се използва от заинтересовани кръгове
Известният български правозащитник и адвокат Йонко Грозев е новият български съдия в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург за мандат...
Правителството определи Виктор Соловейчик, Йонко Грозев и Таня Куцарова - Христова за кандидати за български съдия в Европейския съд по правата на чов...
София. Четири дела срещу България в Европейския съд по правата на човека ще приключат, след като днес правителството одобри три приятелски споразумени...
Страсбург. Българите сме сред най-активните жалбоподатели в съда в Страсбург, сочи статистика на Европейския съд по правата на човека. Данните бяха об...
Страсбург. Приятелско споразумение и едностранна декларация по две дела срещу България в Европейския съд по правата на човека бяха одобрени в Министер...