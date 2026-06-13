Гюлен: Ще се подчиня, ако искат екстрадирането ми
Ще се подчиня, ако поискат естрадирането ми. Това обяви проповедникът Фетхуллах Гюлен, който се намира в САЩ. „Не съм много притеснен от молбата за ек...
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Ще се подчиня, ако поискат естрадирането ми. Това обяви проповедникът Фетхуллах Гюлен, който се намира в САЩ. „Не съм много притеснен от молбата за ек...
Мораториумът върху разширяването на ЕС през следващите пет години не е стимул за подобряване на качеството на живот в кандидатстващите за членство стр...
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