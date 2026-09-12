Гръцкото правителство връща държавните радио и телевизия ЕРТ
Гръцкото правителство връща държавните държавните радио и телевизия ЕРТ. Това стана след като депутатите одобриха законопроект за възстановяване на д...
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Гръцкото правителство връща държавните държавните радио и телевизия ЕРТ. Това стана след като депутатите одобриха законопроект за възстановяване на д...
Атина. В четвъртък сутринта е започнала внезапна операция за евакуирането на седалището нагръцката национална телевизия (ERT) от сили на отдела за бо...
Атина. В Гърция обявиха началото на 24-часова национална стачка. Тя е организирана от синдикати в страната и е срещу спиране на програмите на държавни...