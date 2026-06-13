ERM II няма да промени валутния ни курс
Банкер №1 посочи положителни последици от Валутно-курсовия механизъм
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Банкер №1 посочи положителни последици от Валутно-курсовия механизъм
Присъединяването към ERM II, а в последствие и в еврозоната, се очаква да доведе до увеличаване на кредитния рейтинг на страната ни
Заместник-председателят на ЕК Валдис Домбровскис коментира пътя на страната ни към еврозоната