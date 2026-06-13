Търсят с подводница черните кутии на еърбъса
В събота египетските власти публикуваха снимки на останки от самолета и вещи на пътниците, които бяха открити
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В събота египетските власти публикуваха снимки на останки от самолета и вещи на пътниците, които бяха открити
Самолет "Еърбъс А320" на канадската авиокомпания "Еър Канада" излезе от пистата при твърдо кацане на международното летище в град Халифакс. Инцидентът...