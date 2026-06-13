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"Еърбъс" се жалва от шпионаж

"Еърбъс" се жалва от шпионаж

Европейската компания за авиация и астронавтика "Еърбъс" ще подаде жалба срещу неизвестен извършител след разкритията на немски медии, че САЩ са шпион...

01 май | 18:00
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