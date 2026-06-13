"Еърбъс" чупи рекорди
Компанията се похвали с 863 нови машини за 2019-а
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Компанията се похвали с 863 нови машини за 2019-а
Държавата ще поиска 18 млн. евро неустойка от авиационния гигант "Еърбъс" заради неизпълнени обещания за модернизацията на хеликоптерите "Кугър". Това...
Европейската компания за авиация и астронавтика "Еърбъс" ще подаде жалба срещу неизвестен извършител след разкритията на немски медии, че САЩ са шпион...