Европейски дни „Еразъм“ 2021 в Тракийски университет – Стара Загора
Те ще се проведат на 14 и 15 октомври
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Те ще се проведат на 14 и 15 октомври
Инициативата носи името Sharing Good Vibes и е само една от многото съвместни инициативи на двете организации, които си партнират успешно вече 11 годи...
д-р Милен Врабевски e председател на основаната от него през 2007 г. фондация "Българска памет". През 2013 г. получава най-високото отличие на Европей...
Българската студентка се връща предсрочно в родината след зверската катастрофа в Испания Българска студентка се оказа в центъра на адската автобусна...
Разлог посрещна 36 младежи от 6 държави в рамките на младежки обмен по проект „Активни доброволци - по-добри граждани", организиран от Сдружение „Алте...
От 5 до 25 юли ученици от Гимназията по електроника в Кърджали ще бъдат на стаж по програма „Еразъм+" австрийския град Волфсберг. Българските младеж...
Теглим кредити от чужди банки за магистратури по "Еразъм плюс"БГ ученици сглобяват коли в Германия, Виетнам и Израел търсят наши вузове Да пътуваш по...
София. Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще бъде националения орган за управление на „Еразъм+" – програмата на Европейския съюз...
Благоевград. Информационен ден за представяне на новата програма на Европейския съюз за образование и обучение „Еразъм +" се провежда днес в Червена з...
София. Създава се Център за развитие на човешките ресурси поради стартирането на „Еразъм+" (2014-2020 г.) – Програма на Европейския съюз в областта на...
Стипендията за обучение по обмен може да достигне до 400 евро месечно