25 ранени в самолет, излязъл от пистата
Самолет "Еърбъс А320" на канадската авиокомпания "Еър Канада" излезе от пистата при твърдо кацане на международното летище в град Халифакс. Инцидентът...
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Самолет "Еърбъс А320" на канадската авиокомпания "Еър Канада" излезе от пистата при твърдо кацане на международното летище в град Халифакс. Инцидентът...