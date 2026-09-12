Изхвърлиха епруветки с кръв до детска градина
Прокуратурата вече работи по случая
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Прокуратурата вече работи по случая
Столични криминалисти отцепиха детска площадка в столичния кв. "Стрелбище" в понеделник заради намерен чувал с епруветки. Родители алармирали на 112 з...
Чувал с епруветки, пълни с кръв, е открит на детска площадка в столичния кв. "Стрелбище" в понеделник вечер, предаде БНР. Преди той да бъде забелязан...