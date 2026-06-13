Отбелязваме годишнина от епопеята на Шипка
Честваме и 90-годишнината от освещаването на Паметника на свободата
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Честваме и 90-годишнината от освещаването на Паметника на свободата
Главната заслуга не е на Радецки, плащаме на Русия за окупация, не за свобода
На старопланинския връх "Св. Никола" се разиграват най-тежките сражения по време на Руско-турската война
Чествания ще се проведат на връх Шипка
Генерал Вазов и 34 500 българи със саможертвата и победата си спасяват България от окупация
Възстановка на Шипченската епопея е един от акцентите на тазгодишното честване на 139 години от паметните боеве на гордия в. Шипка в края на август 18...
Две са най-сакралните нощи не само за православните, но и въобще за всички християни - нощта на Рождеството на нашия Господ Исус Христос в плът и на н...
Руснаците тръгват с 260 000 души срещу 450 000 турска армия на Балканите В масовото обществено съзнание Освободителната война се свързва с обсадата н...