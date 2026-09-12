Чия е Руската църква? Нови разкрития от епископ Тихон
Ние искаме тази ситуация да бъде преодоляна с разбирателство, каза той
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Ние искаме тази ситуация да бъде преодоляна с разбирателство, каза той
Той посочи, че много от учените, създали ваксината срещу COVID-19 са дълбоко вярващи хора
Той бе един от първите ваксинирани българи срещу коронавирус
Аз помолих министър Ангелов да ми разреши да го подкрепя, каза духовникът
Министърът на културата Вежди Рашидов се срещна днес с Негово Преосвещенство Тивериополския епископ Тихон, председател на църковното настоятелство на...