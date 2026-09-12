Италиански министър падна заради гей скандал
Рим. Първият политически скандал в новото правителство на Италия на премиера Енрико Лета е факт, предаде Би Би Си. Микаела Биянкофиори, която е заме...
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Рим. Първият политически скандал в новото правителство на Италия на премиера Енрико Лета е факт, предаде Би Би Си. Микаела Биянкофиори, която е заме...
Агенции запазиха кредитния рейтинг на страната
Широката коалиция на премиера Енрико Лета обединява двата края на политическия спектър