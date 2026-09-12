22 г. от конфликта в Карабах
Баку. От десет години Азербайджан се развива успешно и икономиката се е разраснала над 3 пъти. Страната напредва бързо и в много други области, но от...
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Баку. От десет години Азербайджан се развива успешно и икономиката се е разраснала над 3 пъти. Страната напредва бързо и в много други области, но от...
София. От 10 години Азербайджан се развива успешно и икономиката се е разраснала над 3 пъти. Страната се напредва бързо и в много други области, но от...
Отношенията между страните ни през последните години се развиват изключително успешно в много области. За три месеца българският премиер Пламен Орешар...