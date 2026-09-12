Всичко за Емил Каримов

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22 г. от конфликта в Карабах

22 г. от конфликта в Карабах

Баку. От десет години Азербайджан се развива успешно и икономиката се е разраснала над 3 пъти. Страната напредва бързо и в много други области, но от...

26 февруари | 9:05
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