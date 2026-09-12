Всичко за Емил Гъргоров

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Последни новини Спорт
"Локо" подгони място в Топ 5

"Локо" подгони място в Топ 5

"Локомотив" (Пловдив) подгони място в първата петица, след като удари 1:0 "Монтана" у дома. Отново се разписа Димо Бакалов. Кадърът на Сливен засече...

20 ноември | 19:25
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Обрат, Бадема остава в ЦСКА

Обрат, Бадема остава в ЦСКА

Предпоследно Емил Гъргоров ще играе в ЦСКА. Серията обрати завърши с договорка между мениджърите на Бадема и ръководството. И двете страни направиха к...

02 юли | 20:10
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ЦСКА тръгна към разпад

ЦСКА тръгна към разпад

Стойчо изгони Бадема, Менди избяга и накрая платиха Стачката в ЦСКА приключи, но започна разпадът. В понеделник лагера в Боровец напуснаха двама от л...

16 юни | 18:05
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