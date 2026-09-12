Гъргоров изгоря с 3000 лв. и 4 мача
Дисципът наложи тежко наказание на футболиста
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Дисципът наложи тежко наказание на футболиста
Емил бе изгонен в мача срещу Етър
"Локомотив" (Пловдив) подгони място в първата петица, след като удари 1:0 "Монтана" у дома. Отново се разписа Димо Бакалов. Кадърът на Сливен засече...
Емил Гъргоров е поставил незаобиколими условия, за да подпише с "Ботев", научи "Стандарт". Опитният халф е съгласен да взима само 3000 евро (б.р. колк...
Емил Гъргоров приключи с "Шъдзяджуан". Бадема реши, че няма да подновява договора си с тима, чийто треньор е Ясен Петров. Джанини обаче не тъгува мног...
Предпоследно Емил Гъргоров ще играе в ЦСКА. Серията обрати завърши с договорка между мениджърите на Бадема и ръководството. И двете страни направиха к...
София. Разтрогналият наскоро с ЦСКА Емил Гъргоров се върна обратно в отбора. В четвъртък играчът ще замине за Холандия, където ще се присъедини към по...
Емил Гъргоров ще се завърне в ЦСКА само срещу извинение, обявиха от клуба. Както е известно, националът избяга от "Армията" след скандал със Стойчо Мл...
Феновете на нож срещу Стойчо заради любимец на Ицо Джаксън Менди отива на съд във ФИФА, а Емил Гъргоров подписва в Турция при уникални условия. Нови...
Стойчо изгони Бадема, Менди избяга и накрая платиха Стачката в ЦСКА приключи, но започна разпадът. В понеделник лагера в Боровец напуснаха двама от л...