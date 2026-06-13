Психично болен ливанец се хвърли под камион (ОБЗОР)
Психичноболен емигрант от лагера в Харманли направи опит за самоубийство по обяд във вторник. 29-годишният ливанец, изскочил изневиделица пред камион,...
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Психичноболен емигрант от лагера в Харманли направи опит за самоубийство по обяд във вторник. 29-годишният ливанец, изскочил изневиделица пред камион,...
Кметът на Силистра награди дарителката със сребърен плакет Българка, която живее и работи в Гърция, превърна своя дом в България в параклис за съсе...