Подариха на DARA парцел до морето
Въпросът е дали тя ще го превърне в свое място за почивка
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Въпросът е дали тя ще го превърне в свое място за почивка
За два мандата в Павликени беше обновен градският стадион и се поддържа в перфектен вид
Ченге от Асеновград стана "Полицай на годината". Младши инспектор от "Охранителна полиция" в Пловдив Емануил Манолов хванал крадец и баща му в съседен...