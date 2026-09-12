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Училище на две скорости

Училище на две скорости

Дълго време резултатите от националното външно оценяване на учениците след 7 и 12 клас бяха най-строго пазената тайна. Вероятно за да не се види, че н...

06 август | 5:55
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