Училище на две скорости
Дълго време резултатите от националното външно оценяване на учениците след 7 и 12 клас бяха най-строго пазената тайна. Вероятно за да не се види, че н...
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Дълго време резултатите от националното външно оценяване на учениците след 7 и 12 клас бяха най-строго пазената тайна. Вероятно за да не се види, че н...
От днес започва подаването на документи за участие в надпреварата за елитните гимназии. До петък всеки седмокласник, положил успешно изпитите си по бъ...
България да забави профилирането на децата си в елитни и неелитни школа, за да подобри учебните им резултати. Подобна препоръка се съдържа в анализ на...
София. Второто калсиране за гимназиите след седми клас разочарова 326 кандидат-гимназисти. Това е броят на учениците, които не попаднаха в списъците,...