Паметник на Вечната и Святата в София
Творбата е на скулптора Димо Бойчев
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Творбата е на скулптора Димо Бойчев
Говори синът й
Поезията й е новаторска, тръпката на опасността от височината и скоростта я опиянява, пишат за нея критиците
Избрана лирика на голямата поетеса се появи в елегантно издание
Багряна била на път да се омъжи за бившия съпруг на приятелката си "Обич безумна и свята" (изд. "Персей") осветлява обстоятелствата около любовния тр...
Любовният триъгълник Дора Габе, Елисавета Багряна и Боян Пенев е в центъра на поетичната книгата "Обич безумна и свята". Томчето излиза в навечерието...
София. На 15-и и 29-и декември от 19:30 на Сцената на ІV-ия етаж на Народния театър „Иван Вазов" ще се състои премиерата на пиесата „Две" от Таня Шахо...
София. Различни издания на книги на Елисавета Багряна, автографи, ръкописи и дневници със спомени могат да се видят в Националната библиотека "Св. св....