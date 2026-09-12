Народният театър посвещава премиера на Дора Габе и Багряна

София. На 15-и и 29-и декември от 19:30 на Сцената на ІV-ия етаж на Народния театър „Иван Вазов" ще се състои премиерата на пиесата „Две" от Таня Шахо...