Е-отпадъците в България се рециклират успешно
79% от ненужните устройства се рециклират у нас
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79% от ненужните устройства се рециклират у нас
София. Правителството прие нова Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване електронни отпадъци), за да се приложат изискван...
Мобилни пунктове в неделя в Бургас, Варна, Пловдив и София
София. В събота, 27 април, софиянци ще могат да предадат за рециклиране излезли от употреба електрически уреди на временен пункт на площад "Св. Алекса...