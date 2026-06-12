Електронни досиета за пътните проекти
Пътната агенция вече ще разполага с електронни досиета на всички проекти по ОП "Транспорт", които ведомството ръководи. Срещу 269 000 лева без ДДС, ко...
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Пътната агенция вече ще разполага с електронни досиета на всички проекти по ОП "Транспорт", които ведомството ръководи. Срещу 269 000 лева без ДДС, ко...