Последен шанс за купуване на седмична е-винетка
От 24 февруари продажбата им за тежкотоварни превозни средства ще бъде преустановена
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От 24 февруари продажбата им за тежкотоварни превозни средства ще бъде преустановена
Една пета са онези, които са опитали да сторят това, но не са успели
Не отлепвайте обаче стикера от стъклото, ако още е валиден
Продажби на винетки за 2019 г.
Винетката е анонимен продукт и не се изисква персонализация на нищо друго освен регистрационния номер на автомобила...
Плащането става с дебитна и кредитна карта, както и с карта за гориво
Сменяме модела, във фокуса на системата за плащане влизат големите магистрали и пътищата от I, II и III клас и който кара и руши повече, ще плаща пове...
От 2017 г. ще плащаме за пътуване по републиканските пътища с електронна винетка, съобщи Нова тв. Камионите пък ще преминат към тол такси. Идеята е ти...
От 2017 г. камионите ще плащат тол такси за изминатите километри по магистралите чрез изпращане на SMS. Работи се за въвеждането на смесена система за...