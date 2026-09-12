Радикална промяна с трудовата книжка. Засяга всички
Влиза в сила на 1 юни
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Влиза в сила на 1 юни
Тя може да се замени с единен електронен запис и да е част от регистъра на заетостта
Възстановява се имунизацията с АстраЗенека
Ще е готов до края на месеца
София. От 1 януари 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) започва издаването на електронни болнични, съобщиха от пресцентъра на института....
София. Електронен регистър представи Министерство на регионалното развитие. Той е разработен във връзка с информационната стратегия за регионално, общ...
София. Лекарите директно ще вкарват данните от болничните листове в електронен регистър. Той ще се поддържа от Националния осигурителен институт, койт...
София. Електронен регистър на болничните листове ще заработи през 2015-а година. Това съобщи пред БНР управителят на НОИ Бисер Петков. Той уточни, че...