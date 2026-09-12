Гореща новина от НОИ! Ето къде ще проверявате досието си за пенсия
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Създаден е Единен портал за електронни услуги
Подалите годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка
Достъпът до е-услугите на НАП беше спрян след хакерската атака срещу агенцията
Велико Търново. Интерактивен обществен терминал - киоск и видео екран са монтирани в Центъра за информация и услуги на гражданите на Община Велико Т...