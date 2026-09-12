Трагедия! Дете загина на електрически стълб
12-годишното момче ударено от волтова дъга
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12-годишното момче ударено от волтова дъга
Пиян шофьор събори с автомобила си електрически стълб в Русе. В резултат от катастрофата цял район на града остана без ток, информира БГНЕС. Инцидент...
Автомонтьор загина на метри от дома си в сливенското село Селиминово. 35-годишният Добрин Д. намери смъртта си, шофирайки своя Опел Астра. Малко пред...
16-годишен тийнеджър от Димитровград е в болница с изгаряния по тестисите след като се опита да краде жици от стълб с високо напрежение. Инцидентът е...
11-годишният Борислав Анев от село Якимово е загинал в неделя към 18,40 часа, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. По време на игра то се...
Сливен. Електрически стълб в центъра на кръстовище шокира шофьорите в Сливен. Стълбът е почти по средата на кръстовището между улиците "Диньо Дачев" и...
Благоевград. Двамата работници на фирма „Агромах", които бяха обгорени при инцидент в село Места, са демонтирали стълбове на "Улично осветление" АД. Т...
Двойка бели щъркели свиха ново гнездо в трънското село Неделково. Наскоро предишният им дом върху електрически стълб беше пометен от ураганен вятър. Т...
Благоевград. Прекратено е досъдебното производство за смъртта на 25-г. благоевградчанин Марио Нушков. Това съобщиха днес от Районна прокуратура – Благ...
Плевен. Ръката на 10-годишно дете от плевенското с. Ракита ще бъде ампутирана след инцидент на електрически стълб. То пострадало при игра. По информац...
Има вероятност да ампутират едната му ръка, обясняват лекарите София. Дете е пострадало при неразумна игра върху електропровод в землището на село Ра...
София. Електрически стълб падна върху тролей в столицата. Инцидентът е станал малко след 11,30 ч. днес на Руски паметник в столицата. Няма пострадали...