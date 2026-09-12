Всичко за Електрически Стълб

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Щъркели си вдигнаха нов дом

Щъркели си вдигнаха нов дом

Двойка бели щъркели свиха ново гнездо в трънското село Неделково. Наскоро предишният им дом върху електрически стълб беше пометен от ураганен вятър. Т...

12 юли | 18:30
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Волтова дъга обгори хлапе

Волтова дъга обгори хлапе

Плевен. Ръката на 10-годишно дете от плевенското с. Ракита ще бъде ампутирана след инцидент на електрически стълб. То пострадало при игра. По информац...

17 юни | 13:56
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