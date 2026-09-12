Всичко за Ел Ей

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Гришо лети за Игрите от Ел Ей

Гришо лети за Игрите от Ел Ей

Водещият български тенисист Григор Димитров ще лети за олимпиадата в Рио на 3 август директно от Лос Анджелис. Хасковлията ще участва идната седмица н...

22 юли | 6:10
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Ел Ей призна Васил Петров

Ел Ей призна Васил Петров

Васил Петров спечели два приза от Академията на музикалните награди в Лос Анжелис. Българският джаз и поп вокалист триумфира в категориите за най-доб...

17 юни | 2:30
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165 милиона избраха Нина

165 милиона избраха Нина

Добрев взе по шорти приза на тийнейджърите на церемония в Ел Ей Нина Добрев демонстрира пълен непукизъм към света около нея на церемонията за раздава...

11 август | 19:15
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